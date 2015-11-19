На Донетчине задержан боевик диверсионной бригады "Беркут"

16:50, 19 ноября 2015
Общество
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Вблизи села Зайцево Артемовского района Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими задержали боевика незаконной вооруженной группировки "Беркут" террористической организации "ДНР".

REUTERS

Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, главной задачей этой террористической группировки является проведение диверсионных акций вблизи линии разграничения и на подконтрольной Украине территории.

При задержании у боевика изъяты боевая граната и средства связи.

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Следственном отделом Управления СБУ в Донецкой области открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные оперативно-следственные действия.

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