На Донетчине задержан боевик диверсионной бригады "Беркут"

Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, главной задачей этой террористической группировки является проведение диверсионных акций вблизи линии разграничения и на подконтрольной Украине территории.

При задержании у боевика изъяты боевая граната и средства связи.

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Следственном отделом Управления СБУ в Донецкой области открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные оперативно-следственные действия.

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