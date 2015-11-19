Блокада Крыма: почти половина опрошенных украинцев за отключение полуострова от электроэнергии

15:54, 19 ноября 2015
Общество
4282 0

Почти половина украинцев (48%) считает за необходимое проводить энергетическую блокаду оккупированного Крыма.

электричество ток электроэнергия столб / Фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в октябре компанией TNS On-line Track, передает ТСН.

Согласно результатам исследования, 38% выступают против таких действий.

В то же время, среди жителей востока значительно меньше тех, кто полностью поддерживает инициативу блокады границы с Крымом, а также тех, кто считает за необходимое проводить энергетическую блокаду полуострова. Среди жителей западного и центрального регионов значительно больше сторонников таких действий.

Читайте такжеЧубаров: Если Кабмин не начнет энергетическую блокаду Крыма, люди самостоятельно примут меры

Кроме того, социологи установили, что мужчины чаще, чем женщины, полностью поддерживают блокаду границы с Крымом и выступают за проведение энергетической блокады.

Ранее координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявлял, что активисты намерены продолжать энергетическую блокаду оккупированного полуострова, пока Крым не будет полностью отключен от электроэнергии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter