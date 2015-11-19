Блокада Крыма: почти половина опрошенных украинцев за отключение полуострова от электроэнергии

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в октябре компанией TNS On-line Track, передает ТСН.

Согласно результатам исследования, 38% выступают против таких действий.

В то же время, среди жителей востока значительно меньше тех, кто полностью поддерживает инициативу блокады границы с Крымом, а также тех, кто считает за необходимое проводить энергетическую блокаду полуострова. Среди жителей западного и центрального регионов значительно больше сторонников таких действий.

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Кроме того, социологи установили, что мужчины чаще, чем женщины, полностью поддерживают блокаду границы с Крымом и выступают за проведение энергетической блокады.

Ранее координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявлял, что активисты намерены продолжать энергетическую блокаду оккупированного полуострова, пока Крым не будет полностью отключен от электроэнергии.