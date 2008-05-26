Политологи предостерегают от дальнейшего подкупа избирателей

Политологи предостерегают политиков от продолжения подкупа избирателей для победы на выборах

Киев. 26 мая. УНИАН. Политологи предостерегают политиков от продолжения подкупа избирателей для получения желаемых результатов на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания круглого стола в Киеве заявил директор Центра политического анализа Владимир ФЕСЕНКО.

«Если эту тенденцию не остановить, то это угрожает процедуре демократических выборов в стране», - сказал он, комментируя предварительные результаты состоявшихся вчера в Киеве выборов городского головы и депутатов Киевсовета.

В.ФЕСЕНКО также высказал мнение, что подкуп избирателей стал основной позицией для некоторых политических сил, которые ставили перед собой цель попасть в Киевсовет.

При этом он отметил, что Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его команда практически не пользовались такой схемой, поскольку имели и без того достаточно сильные позиции.

В свою очередь, представитель гражданской сети «Опора» Ольга АЙВАЗОВА заявила, что киевские выборы продемонстрировали, что самоуправление в Украине живет отдельно от политики центральной власти.

В то же время, она высказала большие сомнения относительно того, что «новый мэр и его команда будут исполнять то, что задекларировали». А пришедшие в Киевсовет политические силы, по ее мнению, «и дальше будут эксплуатировать Киев».