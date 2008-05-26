Порошенко: в мае инфляция сократится вдвое

Совет Национального банка Украины прогнозирует сокращение темпов прироста инфляции в мае т.г. в два раза.

“Мы можем констатировать, что не курсовые показатели, а именно монетарная политика Национального банка на сегодняшний день уже привела к тому, что в мае мы будем иметь, как минимум, двойное сокращение темпов прироста инфляции”, - сказал председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО в понедельник журналистам, передает корреспондент УНИАН.

При этом он отметил, что жесткая монетарная антиинфляционная политика Нацбанка не поддержана соответствующими мерами со стороны других ветвей власти. А именно, не принимаются антиинфляционные мероприятия парламентом, а действия правительства не достаточны для уменьшения давления со стороны спроса. Кабмин также не принимает эффективных мер по увеличению предложения продуктов отечественного производства для контроля над инфляцией.

“Мы можем прогнозировать, что тенденция к снижению темпов (инфляции - УНИАН) будет продлена. Но для того чтобы мы ее удержали в 3-4 квартале, здесь уже без жестких антиинфляционных мероприятий правительства и парламента, а лишь монетарными мерами, можем наоборот повлечь проблемы в экономике”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, за январь-апрель 2008 года рост потребительских цен в Украине составил 13,1% (за четыре месяца 2007 года – 1,3%). Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1% (в апреле 2007 года к марту 2007 года – 2,2%).

В Украине инфляция в апреле 2008 года к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).