Боевик добровольно вышел из террористической "ЛНР" и сдался СБУ
11:14, 19 ноября 2015Общество
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Боевик террористической организации «Луганская народная республика» 18 ноября добровольно сдался Службе безопасности Украины.
Боевик может рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, продолжается успешная реализация программы «Тебя ждут дома». Еще один участник террористической организации «ЛНР» добровольно вышел из ее рядов, вернулся на подконтрольную Украине территорию и сдался правоохранительным органам.
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Установлено, что бывший боевик проходил службу в одном из подразделений тылового обеспечения, которая дислоцируется в Луганске, и не принимал непосредственного участия в боевых действиях.
После проведения проверки и следственных действий он, согласно законодательству Украины, может рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.
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