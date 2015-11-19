Боевик добровольно вышел из террористической "ЛНР" и сдался СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, продолжается успешная реализация программы «Тебя ждут дома». Еще один участник террористической организации «ЛНР» добровольно вышел из ее рядов, вернулся на подконтрольную Украине территорию и сдался правоохранительным органам.

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Установлено, что бывший боевик проходил службу в одном из подразделений тылового обеспечения, которая дислоцируется в Луганске, и не принимал непосредственного участия в боевых действиях.

После проведения проверки и следственных действий он, согласно законодательству Украины, может рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.