11 областей и Севастополь получили результаты внешнего оценивания

Сегодня Украинский центр оценивания качества образования отослал сертификаты с результатами внешнего оценивания в 12 регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, в частности, сертификаты отосланы в Черновицкую, Закарпатскую, Тернопольскую, Кировоградскую, Херсонскую, Николаевскую, Сумскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Донецкую, Днепропетровскую области и в г. Севастополь.

В остальные регионы сертификаты будут отправлены 27 мая. Все сертификаты отсылаются в именных конвертах в пункты регистрации, откуда участники тестирования должны их забрать лично.

Основная сессия внешнего тестирования длится с 22 апреля по 4 июня. Тестирование по физике – восьмое по счету. Всего в 2008 году внешнее оценивание охватывает 11 предметов.