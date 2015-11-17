Limp Bizkit обещает устроить концерт в оккупированном Донецке

Лидер Limp Bizkit Фрэд Дарст пообещал приехать на гастроли в оккупированный Донецк.

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"Да, мы получили приглашение сыграть в Донецке, но пока не знаем, когда. Мы найдем время и обязательно выступим там", - цитирует музыканта ТАСС.

Ранее Дарст уже говорил что Limp Bizkit планирует гастрольный тур по городам Украины: "Я думаю, правительство таким образом пытается двигаться дальше. Это очень важно и очень непросто. Ведь мы не там, мы снаружи этой ситуации и можем только следить по новостям. Мы планируем украинский тур, может быть, по семи городам. Но пока я не могу сказать, когда".

Дарст также сообщил, что пока не получил ответ по предоставлению ему российского гражданства: "Я еще не получил ответ", - сказал музыкант.

Отвечая на вопрос о городе, в котором он бы хотел жить, Дарст отметил, что хотел бы жить там, где не так холодно.

"Красивая страна, красивые люди и вкусная еда.В России много городов, я бы хотел жить где-то, где не слишком суровый климат, и чтобы можно было наблюдать за сменой времен года. А тут (в Екатеринбурге) довольно суровая зима", - признался артист.

Отметим, ранее лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дарст написал оккупационным "властям" Крыма письмо, в котором заявил, что если бы получил российский паспорт, то мог бы жить в Крыму по полгода и заниматься кинобизнесом.