Оксфордский словарь назвал словом года эмодзи "лицо со слезами радости"
13:19, 17 ноября 2015Общество
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В 2015 году Оксфордский словарь английского языка впервые назвал словом года "эмодзи" — значок, официально называющийся "лицо со слезами радости".
Слово года по версии Оксфордского словаря / oxforddictionaries.com
Эмодзи словарь определяет как небольшое цифровое изображение или иконку, которая используется в электронных средствах связи для выражения идеи или эмоции, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт словаря.
Слово является заимствованием из японского (絵 — картинка и 文字 — знак, символ), а популярности его способствовало сходство с английским словом эмотикон (аналогичная пиктограмма для выражения эмоций, но составленная из типографских знаков — полный синоним русского смайлика).
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В 2015 году наблюдался взлет популярности эмодзи — из переписки подростков они дошли даже до блогов официальных лиц.
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