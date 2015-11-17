Оксфордский словарь назвал словом года эмодзи "лицо со слезами радости"

Эмодзи словарь определяет как небольшое цифровое изображение или иконку, которая используется в электронных средствах связи для выражения идеи или эмоции, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт словаря.

Слово является заимствованием из японского (絵 — картинка и 文字 — знак, символ), а популярности его способствовало сходство с английским словом эмотикон (аналогичная пиктограмма для выражения эмоций, но составленная из типографских знаков — полный синоним русского смайлика).

Читайте такжеПользователей Facebook возмутил "толстый" смайлик

В 2015 году наблюдался взлет популярности эмодзи — из переписки подростков они дошли даже до блогов официальных лиц.