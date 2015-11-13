Днепропетровщина дополнительно отправила в Сватово 40 тонн стройматериалов

Днепропетровская область увеличила объем гуманитарной помощи жителям Сватово Луганской области, жилища которых пострадали от взрывов на складе боеприпасов, отправив кроме 200 тонн ранее запланированных, дополнительно 40 тонн строительных материалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Сегодня еще два грузовика с 40 тоннами металла, а именно арматурой из металлургического комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» отправились из Днепропетровщины в Сватово. Также туда направлена бригада из 25 строителей, которые будут восстанавливать жилые дома и больницу в пострадавшем городе.

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«Мы делаем все возможное, чтобы помочь соседям. Всего в Луганскую область мы отправили 12 грузовиков со строительными материалами. При необходимости мы готовы на дальнейшую помощь», - цитирует пресс-служба председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Сватово Луганской области на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тыс. 132 тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. Погибли четыре человека. В реестр пострадавших в результате взрывов боеприпасов включена 1 тыс. 705 домохозяйств (667 квартир и 1038 частных жилых домов). Также повреждены школы, дошкольные и медицинские учреждения, административные здания.

Днепропетровская область с 3 ноября начала направлять гуманитарную помощь в Сватово в виде строительных материалов, предназначенных для восстановления поврежденного жилья. В Днепропетровской ОГА заявляли, что в целом область планирует направить 200 тонн строительных материалов.