Оккупационные власти Крыма разрешили установить памятник "вежливым людям" в Симферополе

Об этом сообщает ТАСС.

Памятник планируется установить в Симферополе. Об этом сообщил "глава администрации" города Геннадий Бахарев.

По словам "главы администрации", предложения от архитекторов будут приниматься до 20 ноября.

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«Сейчас уже подано четыре заявки. Все они наполнены эмоциями и впечатляют. Мы рассматриваем три места в Симферополе для установки этого памятника», - сказал он.

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Памятник хотят установить в марте 2016 года, ко второй годовщине оккупации Крыма. В ближайшее время будет открыт счет, на который можно будет перечислить средства. Однако, необходимая для установки сумма пока неизвестна. По словам Бахарева, если не хватит народных средств, еще часть внесут спонсоры.

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Первый в России памятник «вежливым людям» был открыт 6 мая 2015 года в городе Белогорске Амурской области. Скульптура изображает собой фигуру солдата с котенком в руках. Его открытие приурочили ко Дню Победы.