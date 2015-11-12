В "Батькивщине" заявили, что Шокин распорядился привлечь к ответственности Парасюка
Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко заявил, что генпрокурор Виктор Шокин распорядился готовить представление о привлечении к уголовной ответственности внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.
Об этом Луценко написал в Facebook.
"Только что узнал, что на нардепа-майдановца Владимира Парасюка Шокин распорядился готовить представление о привлечении к уголовной ответственности. Задействованы лучшие фальсификаторы. Также уже начата аналогичная работа по «Батькивщине», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, 12 ноября группа народных депутатов пришла пикетировать кафе, которое открылось в Доме профсоюзов на Майдане.
Возле кафе также находились народные депутаты от фракции “Самопомощь” Егор Соболев и Семен Семенченко, от фракции “Батькивщина” - Игорь Луценко, внефракционный депутат Владимир Парасюк и другие.