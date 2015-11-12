В "Батькивщине" заявили, что Шокин распорядился привлечь к ответственности Парасюка

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Только что узнал, что на нардепа-майдановца Владимира Парасюка Шокин распорядился готовить представление о привлечении к уголовной ответственности. Задействованы лучшие фальсификаторы. Также уже начата аналогичная работа по «Батькивщине», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября группа народных депутатов пришла пикетировать кафе, которое открылось в Доме профсоюзов на Майдане.

Народные депутаты заявили, что хотят узнать, на каких основаниях в Доме профсоюзов находится частное заведение общественного питания. Также они хотели узнать, кто дал разрешение на открытие в здании, которое находится на реконструкции, кафе. Они отметили, что реконструкция здания не завершена, и поэтому здесь не должно быть никаких заведений общественного питания. Также депутаты узнают, кто имеет прибыль от того, что в здании, где погибли люди во время Революции Достоинства, открыто частное кафе.