Киевские власти осуждают открытие кафе в Доме профсоюзов

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал директор департамента городского благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, киевская власть не может повлиять на профсоюзы, которые решили открыть кафе в поврежденном пожаром Доме профсоюзов на Майдане.

Он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко написал письмо руководству Дома профсоюзов относительно аморальности их действий.

"Они не должны были получать у нас разрешений на открытие. Они могли это сделать сами. Единственное разрешение, которое они у нас просили, это разрешение на размещение рекламных вывесок. Но киевская власть отказала им в узаконивании этих рекламных вывесок", - рассказал чиновник.

По его словам, кроме того, департамент предпринимательства и развития промышленности КГГА направил письмо Госархстройинспекции с целью отработки вопросов относительно правомерности проведения реконструкции и размещения заведения ресторанного хозяйства в Доме профсоюзов.

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"Он сейчас не реконструирован. Размещать в таком помещении ресторан неправильно. Только ГАСИ может это запретить, и мы написали письмо", - сообщил Белоцерковец.

Он также сообщил, что суд по иску КГГА к руководству профсоюзов с требованием демонтировать незаконно надстроенные этажи на здании на Крещатике вышел на финальную стадию.

"Там как раз они должны были получить в КГГА разрешения на то, чтобы достроить эти этажи, но никаких разрешений не было. Эта надстройка полностью незаконна и должна быть демонтирована", - рассказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября группа народных депутатов пришла пикетировать кафе, которое открылось в Доме профсоюзов на Майдане.