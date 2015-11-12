С сегодняшнего дня иностранцы могут легально служить в рядах украинской армии

Законом № 716-VIII, опубликованным 11 ноября в газете "Урядовый курьер" иностранцам и лицам без гражданства предоставляется легальная возможность службы по контракту в ВСУ и других воинских формированиях.

За счет иностранцев, которые войдут в ряды ВСУ и другие воинские формирования, уменьшится необходимость призыва на военную службу во время мобилизации на особый период граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".

Читайте такжеПорошенко будет безотлагательно рассматривать вопрос о гражданстве иностранцев-защитников Украины

Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства, которые в соответствии с законом впервые принимаются на военную службу в ВСУ, берут официальные обязательства неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины, добросовестно выполнять обязанности военной службы.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства" 3 ноября.