"Для России с любовью": РФ потроллили гей-пародией на Бонда и Борна (видео)
15:25, 11 ноября 2015Общество
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Юмористический портал Funny or Die опубликовал пародийный ролик с нарезками из фильмов о спецагентах Джеймсе Бонде и Джейсоне Борне в исполнении актеров Дэниела Крэйга и Мэтта Деймона.
Видео получило название "Мой секретный агент" / Скриншот
Он смонтирован так, чтобы создать видимость романтических отношений между героями, передает Lenta.ru.
Видео под названием "Мой секретный агент" включает отрывки из картин "007: Спектр", "007: Координаты "Скайфолл", "Идентификация Борна" и "Превосходство Борна". Ролик сопровождается тегом "Для России с любовью".
Стоит отметить, что Джеймс Бонд и Джейсон Борн - одни из самых популярных персонажей мировой литературы и кино. Первый создан британским писателем Яном Флемингом. На сегодняшний день снято 24 фильма бондианы.
Джейсон Борн - герой романов американского беллетриста Роберта Ладлэма, тоже экранизированных. Киносерия на сегодняшний день включает четыре картины: "Идентификация Борна", "Превосходство Борна", "Ультиматум Борна" и "Эволюция Борна".
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