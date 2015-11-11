"Для России с любовью": РФ потроллили гей-пародией на Бонда и Борна (видео)

Он смонтирован так, чтобы создать видимость романтических отношений между героями, передает Lenta.ru.

Видео под названием "Мой секретный агент" включает отрывки из картин "007: Спектр", "007: Координаты "Скайфолл", "Идентификация Борна" и "Превосходство Борна". Ролик сопровождается тегом "Для России с любовью".

Стоит отметить, что Джеймс Бонд и Джейсон Борн - одни из самых популярных персонажей мировой литературы и кино. Первый создан британским писателем Яном Флемингом. На сегодняшний день снято 24 фильма бондианы.

Джейсон Борн - герой романов американского беллетриста Роберта Ладлэма, тоже экранизированных. Киносерия на сегодняшний день включает четыре картины: "Идентификация Борна", "Превосходство Борна", "Ультиматум Борна" и "Эволюция Борна".