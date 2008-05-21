Князевич в Швейцарии спросит, почему вакцина оказалась опасной

Министр охраны здоровья Василий КНЯЗЕВИЧ инициирует проведение международной экспертизы по результатам вакцинации в Украине против кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Все ответы конкретные будут сделаны международными экспертами и нашими специалистами», - сказал он.

Он сообщил, что завтра отправляется в Швейцарию, где проведет встречу в Женеве с генеральным директором Всемирной ассоциации охраны здоровья для того, чтобы пояснить, что происходит в Украине.

В.КНЯЗЕВИЧ добавил, что «я буду ставить вопрос к ним, потому что их помощь, их концепция…».

Кроме того, министр сообщил, что на сегодня он обратился в СБУ, прокуратуру, разведку, "чтобы выяснить и снять этот вопрос".

«Будут появляться факты ответственности, от самого высокого уровня и до низа, где допущены какие-либо ошибки и так далее», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он проинформировал, что на сегодня проведена вакцинация 109 тыс. украинцам и, за исключением одного трагического случая, других случаев не было.

Относительно госпитализации людей после вакцинации министр сказал, что может предоставить по конкретному человеку диагноз, и не связывает госпитализацию с проведением вакцинации.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

По данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7.00 среды в лечебных учреждениях Донецкой области из-за ухудшения самочувствия в связи с проведением прививок против кори и краснухи находятся 84 человека, из них 77 детей.

19 мая Минздрав прекратил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.