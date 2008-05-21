ВОЗ и ЮНИСЕФ нахваливают вакцину и пугают Украину последствиями

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Центр контроля за заболеваниями (Атланта, США (CDC), выражают сожаление по поводу приостановки в Украине кампании вакцинации против кори и краснухи.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении этих учреждений, «такое решение будет иметь долгосрочные последствия не только для кампании против кори и краснухи, но и для охватывания плановой иммунизацией, и как результат – может привести к вспышкам других инфекционных заболеваний».

«На протяжении 2005-2006 гг. Украина пережила тяжелые вспышки кори. Было инфицировано свыше 50 тысяч молодых людей, что составляло 80% общего количества случаев кори в Европе. Краснухой ежегодно болеют свыше 20 тысяч молодых украинцев. Также большая вспышка краснухи была в 2002 году, в течение которого пострадало более 100 тысяч человек, что повлекло случаи серьезных врожденных пороков», говорится в сообщении.

ВОЗ, ЮНИСЕФ и CDC предупреждают о том, что «без кампании в Украине опять будут вспышки инфекции. Международные партнеры по здравоохранению призывают правительство Украины подтвердить свои обязательства относительно стратегии ВОЗ по преодолению кори и краснухи в Европе до 2010 года».

ВОЗ, ЮНИСЕФ и CDC отмечают, что вакцина против кори и краснухи, которая используется в Украине, была переквалифицирована ВОЗ и изготовлена в соответствии с самыми высокими международными стандартами, а крупнейшим производителем вакцин против кори и краснухи в мире является Serum Institute of India. Каждые двое из троих детей, которые прошли иммунизацию против кори и краснухи, получили прививку вакциной этого производителя. «Данная вакцина против кори и краснухи имеет отличную предыдущую историю использования в странах Европы и СНГ. Свыше 34 миллионов молодых людей были иммунизированы именно этой вакциной. Вакцина против краснухи того же производителя используется в Украине с 2002 года. Свыше 1,3 миллионов человек было привито», отмечается в сообщении.

Международные партнеры призывают правительство Украины «завершить и объявить результаты расследования смерти юноши (17-летнего школьника из Краматорска) для того, чтобы восстановить доверие населения к иммунизации. Иммунизация является важной частью здравоохранения населения и гарантирует фундаментальные права на выживание и защиту от инфекционных заболеваний». ВОЗ, ЮНИСЕФ и CDC заверяют правительство и граждан Украины в своей полной поддержке относительно разрешения данной ситуации.