СМИ: В Крыму разбился частный самолет, есть погибшие
18:31, 04 ноября 2015Общество
2402 0
Три человека погибли, по предварительным данным, в среду вечером при крушении частного самолета в Крыму.
Самолет Cessna / scimall.co.kr
Об этом сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.
"В районе горы Клементьева вблизи Коктебеля по неустановленной пока причине упал частный самолет Cessna. По предварительным данным, погибли пилот воздушного судна и два пассажира", — сказал собеседник агентства.
Читайте такжеBBC: В США пилот посадил самолет на шоссе (видео)
Обстоятельства авиационного инцидента устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter