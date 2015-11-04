СМИ: В Крыму разбился частный самолет, есть погибшие

18:31, 04 ноября 2015
Общество
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Три человека погибли, по предварительным данным, в среду вечером при крушении частного самолета в Крыму.

Самолет Cessna / scimall.co.kr

Об этом сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.

"В районе горы Клементьева вблизи Коктебеля по неустановленной пока причине упал частный самолет Cessna. По предварительным данным, погибли пилот воздушного судна и два пассажира", — сказал собеседник агентства.

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Обстоятельства авиационного инцидента устанавливаются.

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