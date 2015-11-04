На месте крушения А321 найдены значимые для следствия предметы – СК РФ

Об этом заявил официальный представитель СК России Владимир Маркин, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по просьбе председателя СК России компетентными органами Египта значительно расширена территория поисковой операции.

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"Благодаря этому следователи и криминалисты с помощью специалистов МЧС России уже обнаружили документы, предметы и материалы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Они будут исследованы и изучены совместно с представителями компетентных органов Египта", - сказал он.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.