Назначена дата рассмотрения дела по существу российских военных Александрова и Ерофеева

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято коллегией судей Голосеевского районного суда на подготовительном заседании. Также суд обнародовал ориентировочный график последующих судебных заседаний по данному делу: 12, 17, 19, 23 ноября. Начало заседаний в 14.30.

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Кроме этого, Голосеевский райсуд Киева решил оставить под стражей российских спецназовцев еще на 60 суток – до 2 января 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято коллегией судей Голосеевского районного суда на подготовительном заседании.

Таким образом, судьи отклонили ходатайство защиты, в частности, об изменении меры пресечения для обвиняемых на домашний арест, а также об отложении рассмотрения дела до решения административного иска о признании обвиняемых военнопленными.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено. Российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Матиос также сказал, что прокуратура будет просить суд максимального наказания для российских спецназовцев.

29 сентября Голосеевский райсуд Киева принял решение о передаче дела по обвинению Александрова и Ерофеева в Апелляционный суд Киева с последующей передачей в Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел для определения подсудности уголовного производства.

Адвокаты Ерофеева и Александрова заявляли, что дело должно рассматриваться в Новоайдарском суде Луганской области, где происходили события, инкриминируемые российским спецназовцам.

15 октября Высший спецсуд Украины постановил, что дело по обвинению Ерофеева и Александрова будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева.