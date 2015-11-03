Нардепы: Корбана из зала суда выкрали спецназовцы "Альфы" СБУ (видео)

Об этом заявил народный депутат Андрей Денисенко, передает "112 Украина".

"Похитили из зала суда человека. Это циничное преступление. Он был похищен из зала Новозаводского суда города Чернигова людьми, спецназовцами СБУ, это "Альфа", конвой в этом участвовал… вместо того, чтобы освободить человека, потому что истек срок содержания под стражей", - сказал он.

В то же время адвокаты Корбана заявили о составлении заявления по факту правонарушения.

"Сейчас мы составим заявление об уголовном правонарушении и самое главное, нам сейчас нужно найти клиента. Мы сейчас идем искать, куда вывезли Геннадия Корбана", - заявил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, во время вечернего заседания суда в Чернигове у Корбана поднялось давление, его госпитализировали. Сегодня в 8:40 его привезли в здание суда, где должны были избрать ему меру пресечения.

Прошло 72 часа с момента, когда был задержан Корбан, и по закону его должны освободить.

Лидера партии "УКРОП" все же освободили из зала суда, однако увезли в неизвестном направлении. Сторонники Корбана, в том числе народные депутаты, попытались заблокировать выезд машины с Корбаном, однако им это не удалось. Адвокаты заявляют о похищении.