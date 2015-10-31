На борту разбившегося в Египте самолета находились трое украинцев - Reuters
На борту российского самолета, разбившегося над Синайским полуостровом 31 октября, находились трое граждан Украины.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Египта, пишет Украинская правда.
Также сообщается, что на самолете находились 214 россиян.
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В свою очередь секретарь департамента консульской службы МИД Евгений Игнатовский сообщил, что в дипведомстве пока информации о погибших украинцев нет, она проверяется.
Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.