На борту разбившегося в Египте самолета находились трое украинцев - Reuters

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Египта, пишет Украинская правда.

Также сообщается, что на самолете находились 214 россиян.

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В свою очередь секретарь департамента консульской службы МИД Евгений Игнатовский сообщил, что в дипведомстве пока информации о погибших украинцев нет, она проверяется.

Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.