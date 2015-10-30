Статус участника боевых действий получили более 77,5 тысяч военных и сотрудников ВСУ - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге начальник управления прессы и коммуникаций Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 77 тыс. 582 военнослужащих и сотрудника Вооруженных сил Украины - участника АТО", - сказала Гаврилюк.

По ее словам, по состоянию на 29 октября дополнительные денежные вознаграждения получили 15 тыс. 772 военнослужащих, их общая сумма - 74 млн 457 тыс. грн.

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Гаврилюк сообщила, что за уничтоженную военную технику противника военнослужащие получили свыше 779 тыс. грн, за успешное выполнение боевых задач в составе подразделений - около 3,5 млн грн, за непосредственное участие в боевых действиях - более 70 млн грн.

Семьям погибших военнослужащих ВСУ - участников АТО выплачено 1 млрд 38,8 млн грн одноразовой денежной помощи. Более 215 млн грн участники АТО получили в связи с ранениями или инвалидностью.