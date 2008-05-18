ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП в Украине

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине в 2008 году с 6 до 5,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

«Ожидается уменьшение роста ВВП в реальном выражении до 5,5%, как следствие мощного влияния ожидаемого роста цен на реальные доходы населения и рентабельность производственных предприятий».

Справка УНИАН. Госбюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В апреле 2008 г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам этого года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году будет составлять 11,7%, рост ВВП - 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Рост реального ВВП Украины в январе-апреле 2008 г. против аналогичного периода в прошлом году составлял 6,2%, в апреле 2008 года против апреля 2007 года - 6,7%.