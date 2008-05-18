Мэр Киева от Партии регионов прежде всего позаботится о продовольствии
Василий Горбаль рассказал как именно...
Кандидат на должность Киевского городского председателя от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ считает, что первоочередным шагом нового мэра столицы должно быть урегулирование ситуации на продовольственном рынке.
Об этом говорится в комментарии В.ГОРБАЛЯ, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской организации Партии регионов.
“Чтобы снизить цены на продукты питания, не нужно увлекаться удвоением, утроением социальных выплат. Необходимо провести инвентаризацию плодоовощных баз, создать в Киеве логистические центры, закупить новые холодильники для хранения мяса и рыбы. Киеву нужен собственный городской продовольственный резерв. Собственно, если бы он был, то ситуация, подобная той, которая сейчас существует в столице, когда цены на продовольствие в Киеве являются заложниками борьбы Кабмина с городской властью, была бы невозможна”, - отметил В.ГОРБАЛЬ.
Кроме этого, по его словам, необходимо восстановить эффективность такого механизма, как сельскохозяйственные ярмарки.
“Сейчас цены на таких ярмарках мало чем отличаются от цен в магазинах, хотя в действительности эти ярмарки были задуманы, чтобы нивелировать цены путем прихода на рынок непосредственно сельхозпроизводителей”, - заметил кандидат на должность мэра столицы.
При этом В.ГОРБАЛЬ отметил, что сегодня Киев втрое больше товаров импортирует, чем экспортирует, следовательно, “чтобы укротить рост цен в столице, необходимо сосредоточиться на производстве тех товаров, которые идут на общенациональное потребление. Тогда это даст эффект, снизит долю импорта и будет создавать новые рабочие места”.