Мэр Киева от Партии регионов прежде всего позаботится о продовольствии

Кандидат на должность Киевского городского председателя от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ считает, что первоочередным шагом нового мэра столицы должно быть урегулирование ситуации на продовольственном рынке.

Об этом говорится в комментарии В.ГОРБАЛЯ, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской организации Партии регионов.

“Чтобы снизить цены на продукты питания, не нужно увлекаться удвоением, утроением социальных выплат. Необходимо провести инвентаризацию плодоовощных баз, создать в Киеве логистические центры, закупить новые холодильники для хранения мяса и рыбы. Киеву нужен собственный городской продовольственный резерв. Собственно, если бы он был, то ситуация, подобная той, которая сейчас существует в столице, когда цены на продовольствие в Киеве являются заложниками борьбы Кабмина с городской властью, была бы невозможна”, - отметил В.ГОРБАЛЬ.

Кроме этого, по его словам, необходимо восстановить эффективность такого механизма, как сельскохозяйственные ярмарки.

“Сейчас цены на таких ярмарках мало чем отличаются от цен в магазинах, хотя в действительности эти ярмарки были задуманы, чтобы нивелировать цены путем прихода на рынок непосредственно сельхозпроизводителей”, - заметил кандидат на должность мэра столицы.

При этом В.ГОРБАЛЬ отметил, что сегодня Киев втрое больше товаров импортирует, чем экспортирует, следовательно, “чтобы укротить рост цен в столице, необходимо сосредоточиться на производстве тех товаров, которые идут на общенациональное потребление. Тогда это даст эффект, снизит долю импорта и будет создавать новые рабочие места”.