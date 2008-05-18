В Севастополе откроют памятник пяти народам - жертвам депортации

Сегодня в Севастополе откроют памятник жертвам депортации.

Как передает корреспондент УНИАН, строительство памятника началось в декабре 2007 года, хотя, еще начиная с 1994 года представители депортированных из Крыма народов (крымские татары, болгары, греки, немцы и армяне) требовали от местной власти построить такую скульптуру в Севастополе.

Памятник установлен близ железнодорожного вокзала. Он представляет собой семиметровый пятигранный обелиск (каждая грань „принадлежит” одному пяти депортированных народов), нижняя часть которого белая (символизирует мирную, спокойную довоенную жизнь, дружеское сосуществование на Крымском полуострове многих национальностей), а приблизительно с середины обелиск резко (ломаной линией) переходит в черный цвет. На памятнике также имеются информационные таблички об обстоятельствах депортации каждого из пяти народов.

Автор проекта - известный севастопольский архитектор Георгий ГРИГОРЬЯНЦ.

Памятник планируется открыть во время траурного митинга памяти жертв депортации.