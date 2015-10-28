В Одессе перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие (фото)
19:42, 28 октября 2015Общество
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В Одессе перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие.
В Одессе произошло ДТП / 7kanal.com.ua
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, ДТП произошло сегодня вечером в районе 13-й станции Большого Фонтана.
В микроавтобусе маршрута №215 было около 20 пассажиров, в том числе дети.
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«Машина съехала с проезжей части и перевернулась. Несколько человек госпитализированы», - сказали в управлении. Количество пострадавших, подробности и причины происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители и медики.
7kanal.com.ua
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