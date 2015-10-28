Крупное ДТП в Тверской области: погибла украинская семья (фото, видео)

Об этом сообщает местное издание Tvernews.

Отмечено, что все пассажиры автомобиля погибли. Это была семья из Украины, временно зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Женщина-водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, двигаясь в направлении Москвы по неустановленной причине выехала на встречную полосу движения. Там она совершила столкновение с движущимся во встречном направлении по крайней правой полосе грузовым автомобилем Hyundai под управлением 36-летнего водителя.

Сообщается, что в результате ДТП все, кто ехал в Chevrolet от полученных травм скончались: 33-летняя женщина-водитель, 37-летний мужчина-пассажир, находящийся на переднем сидении (был пристегнут ремнем безопасности), от полученных травм скончался на месте ДТП, также 12-летняя девочка-пассажир.

"5-летняя девочка-пассажир Chevrolet в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но спустя несколько часов она умерла на операционном столе", - отмечает издание.

Водитель автомобиля Hyundai с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен.