ЮНИСЕФ ремонтирует школу под Славянском, которая приняла более 160 детей из зоны АТО (фото)

Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» финансирует ремонт школы в селе Богородичное Славянского района, где учатся 168 детей-переселенцев из зоны АТО. Об этом сообщает «Деловой Славянск».

Учебное заведение построено в 1964 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. В школе протекала крыша, постоянно было холодно, канализация стояла засоренной более 30 лет. Детям негде было заниматься физкультурой, поскольку спортзал был в очень запущенном состоянии.

В сельской школе обучались всего 50 детей. С 1 сентября 2014 сюда пришли еще 168 школьников – детей из семей вынужденных переселенцев.

«Еще на первом родительском собрании в прошлом году возник вопрос: «Как помочь школе?». Сразу была создана инициативная группа, в которую вошли члены педколлектива и представители сельского совета. Они обратились в Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ», и нашей школе помогли», - рассказала директор школы Раиса Лещенко.

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Школа в Богородичном вошла в девятку первоочередных объектов программы ЮНИСЕФ.

На сегодня, по словам менеджера проекта Юрия Родионова, основные работы уже выполнены.

«Основной упор делался на 3 объекта: спортивный зал, водопровод и канализация, а также крышу. В целом работы рассчитаны на 2 месяца, то есть до 10 ноября, и мы укладываемся в поставленные сроки», - рассказал он.

Уже завершена кровля крыши. Подходят к финишу штукатурно-малярные работы в спортзале и там уже есть отопление. Прочищена канализация, восстановлен водопровод, сейчас устанавливается сантехника.