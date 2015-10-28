У здания суда облили зеленкой экс-нардепа Мирошниченко (фото, видео)
Во дворе Печерского райсуда Киева мужчина облил зеленкой бывшего народного депутата от партии ВО «Свобода» Игоря Мирошниченко.
Как передает корреспондент УНИАН, к группе «свободовцев», ожидающим заседания суда по делу бывшего депутата Юрия Сиротюка, подошел неизвестный мужчина, на вид около 40 лет, и плеснул в лицо Мирошниченко зеленку.
Мужчина заявил журналистам, что Мирошниченко сотрудничал с коммунистами.
Между «свободовцами» и этим мужчиной возникла словесная перепалка.
Представители милиции в конфликт не вмешивались.
Позже мужчина, который облил Мирошниченко зеленкой, назвался представителем общественной организации «Не молчи». Его зовут Орест Гаранджа.
Правоохранители задержали мужчину, однако он и не убегал. Достав паспорт, мужчина заявил милиционерам, что готов понести ответственность за свой поступок.
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В свою очередь Мирошниченко назвал этого человека душевнобольным и сказал, что он давно преследует его, обвиняя в сотрудничестве с коммунистами.