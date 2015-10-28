Боевики "ДНР" заявляют, что начали отводить артиллерию калибром до 100 мм

10:02, 28 октября 2015
Общество
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Вооружения обещают отвести в район Иловайска.

REUTERS

Об этом сообщает один из информресурсов боевиков.

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"Мы приступили к отводу артиллерии. Расстояние от нынешнего места дислокации вооружения до линии соприкосновения составляет 11 км 700 метров, сейчас мы отведем вооружения еще дальше, в район Иловайска", – заявил начальник штаба "корпуса Минобороны" "ДНР" Руслан Якубов.

Боевики также утверждают, что за процессом следят представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отметим, сегодня пресс-центр АТО сообщил о начале отвода артиллерии калибром менее 100 мм от линии соприкосновения на Донбассе.

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