В школах Славянска и внешкольных учреждениях сегодня обещают включить отопление
Занятия в школах Славянска после каникул начнутся 28 октября, к этому времени в помещениях учебных учреждений будет тепло, обещают чиновники.
Как рассказал представитель городского отдела образования Игорь Рублевский, сегодня к вечеру отопление будет подано во все школы Славянска, Святогорска и Николаевки, передает slavgorod. Техперсонал школ готов принять теплоноситель и, в случае возникновения внештатных ситуаций, оповестить соответствующие коммунальные службы города. Кроме того, сегодня отопление включат и во всех внешкольных учреждениях города, таких как Центр детского и юношеского творчества и Станция юных техников.
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В течение полутора суток, как раз к началу занятий, школы города будут прогреты до санитарных норм.
Кроме того, сегодня и завтра в учебных заведениях, где находились избирательные участки, будет проведена уборка.