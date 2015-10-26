В школах Славянска и внешкольных учреждениях сегодня обещают включить отопление

Как рассказал представитель городского отдела образования Игорь Рублевский, сегодня к вечеру отопление будет подано во все школы Славянска, Святогорска и Николаевки, передает slavgorod. Техперсонал школ готов принять теплоноситель и, в случае возникновения внештатных ситуаций, оповестить соответствующие коммунальные службы города. Кроме того, сегодня отопление включат и во всех внешкольных учреждениях города, таких как Центр детского и юношеского творчества и Станция юных техников.

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В течение полутора суток, как раз к началу занятий, школы города будут прогреты до санитарных норм.

Кроме того, сегодня и завтра в учебных заведениях, где находились избирательные участки, будет проведена уборка.