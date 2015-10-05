В Славянске переселенцы ремонтируют спортивные объекты города

Как сообщается на сайте городского совета Славянска, одна из задач организации Save the Children в Украине - это помощь в трудоустройстве лиц из числа временно вынужденных переселенцев.

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В ходе встречи начальника отдела по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Славянского городского совета и представителя организации были озвучены наиболее важные проблемы сферы физической культуры и спорта - а это состояние материально-технической базы коммунальных учреждений и спортивных залов учебных заведений города и намечен план действий.

В частности, на стадионе "Химик" временно трудоустроены 20 вынужденных переселенцев, которые облагораживают территорию, штукатурят и делают стяжку фундамента трибун, проводят покраска ограждения, спортивного оборудования, побелку деревьев.

В Славянском химико-механическом техникуме и Славянском профессиональном художественном лицее трудоустроены по 10 человек. На данный момент в учебных заведениях окрашены спортивные залы, раздевалки, спортивные снаряды на улице (брусья, перекладины, рукоходом, полоса препятствий, мини-футбольные ворота), приведен в порядок тренажерный зал.

В августе благодаря организации Save the Children в Украине в зале вольной борьбы спортивного зала коммунального внешкольного учебного заведения "Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа" была перекрыта крыша (100 кв.г) проведен косметический ремонт потолка и стен, окрашенные душевая, раздевалка , произведены ремонтные работы в подсобных помещениях.

Добавим, что организация Save the Children в Украине не только временно трудоустраивает вынужденных переселенцев, но и обеспечивает их строительными материалами для проведения соответствующих работ.