Нафтогаз просит Тимошенко повысить цены на газ для населения

Национальная компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству и Нацкомисии по регуляции электроэнергетики с просьбой срочно повысить цены на газ для населения. Правительство пока медлит с этим решением. Независимые эксперты объясняют это политическими причинами.

Нерешительность правительства относительно начала поэтапного повышения цен на газ для населения уже с первого мая ставит под угрозу выполнение «Нафтогазом Украины» финансового плана, идет речь в официальном письме государственной компании. Требования «Нафтогаза Украины» полностью оправданы, сказал в интервью «Немецкой волне» один из лидеров Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук. Он считает, что у правительства просто нет другого выхода, как начать поэтапное увеличение газовой цены. Тодийчук отметил, что население может отнестись к этому непопулярному шагу с пониманием, если будет чувствовать, что платит дополнительные средства на развитие отечественной добычи газа и разведку новых месторождений. Промедления правительства, как допустил эксперт, могут быть связаны с нежеланием правительственной верхушки нарушать свои предвыборные обещания и подрывать политическую популярность в канун выборов киевского мэра.