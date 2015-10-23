Süddeutsche Zeitung: Незавершенная революция

Об этом пишет Катрин Кальвайт в своей статье «Незавершенная революция», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Прошло почти два года с момента начала восстания на Майдане. И поскольку, вопреки войне на Востоке, появилось что-то вроде новой нормальности, хрупкое равновесие между мятежным гражданским обществом и старыми хранителями, восстание зимой 2013/14 уже стало историческим событием.

Существует общее мнение, что речь не шла о движении, контролируемом партиями или кем-то из-за рубежа, скорее, целое общество поставило себя и будущее под сомнение. Согласны все также с тем фактом, что движение, которое началось в Киеве, по меньшей мере, было последним восстанием против советской власти, советской культуры и советской идеологии, а также резким поворотом к европейской современности. Но в вопросе о том, был ли «Майдан» успешным, согласие исчезает.

Страна борется за реформы

Совершенно разнородное молодое движение в хаотический период перелома и начала войны упустило возможность сформировать новые партии из новых активистов. Вместо этого, его поглотили олигархические сети. Теперь старая доля в политике и экономике перераспределяется по-новому.

Отрицать готовность к проведению реформ новой-старой силы, представленной президентом и премьером, было бы неправильно. Они значительно продвинулись вперед после падения режима Януковича. Страна меняется, должна меняться, если хочет выжить - экономически, морально, как нация. Она стала более открытой, самокритичной. Теперь реформаторы должны бросить вызов системе. Правительство и партии это знают. И этого требуют силы гражданского общества, которые дают шанс своей стране. Они были избраны в парламент, и еженедельно подавали новые законопроекты по западному примеру. Они говорят: нас много, мы справимся.

Реформы недостаточно глубинные, говорят другие, потому что гражданское общество не полностью взяло на себя ответственность. Пока не будут реформированы налоговая, таможенная и судебная системы, а также административная власть, ничего не изменится. Правительство – просто оболочка для тех, кто имеет деньги. То есть, проект Украина 2.0 не удался. Нужно заработать название «поколение», «если нам не удастся совершить перемены, это придется делать следующему поколению».

То есть, скоро будет Майдан III?

Выборы могут снова дестабилизировать страну

Большое значение для ответа на этот вопрос имеют региональные и местные выборы, которые пройдут в воскресенье. Если лагерь Президента будет значительно ослаблен, выбору могут снова дестабилизировать страну: прежде всего, на востоке, а также за пределами оккупированных территорий, националисты и (открытые или тайные) пророссийские силы неумолимо противостоят друг другу. Киевская коалиция может развалиться, в зависимости от результатов выборов. Что будет потом, никто даже и представлять себе не хочет. Президент, может быть, и не активный реформатор, но, как человек компромиссов, он почти незаменим.

Решающее значение имеет также отношение Запада. То, что украинцы сами должны изменить свою страну и реализовать обещания Майдана, бесспорно среди избирателей – даже если часто указывается на то, что Запад остался в должниках, потому что Украина, как восточный форпост и жертва России, подвергается огромному давлению Кремля. То, что американские и европейские деньги, мозговые центы и НПО помогают, как они ранее успешно делали в других постсоветских переходных обществах, с благодарностью принимается в Украине. Потому что, наперекор всем теориям заговора, не только жадные американские инвестиционные банкиры пытаются подчинить себе страну, но также многие добровольцы с программами борьбы с наркотиками и СПИДом, административные советы, политическое давление для проведения реформ и гуманитарная помощь делают повседневную жизнь более сносной.

Борьбу систем, после незавершенной революции, трудно понять извне. К тому же, Украина, которая недавно вызвала большое любопытство и симпатию у европейцев в ЕС, снова оказалась вне внимания. Необходимо бороться с другими, более кровавыми и трудными кризисами. Это рискованно. Конец перемирия на Донбассе – только провокация, устраненная эскалация. Настоящее мирное решение, наперекор всем обещаниям дипломатов, еще в далеком будущем. Украина находится в середине опасного эксперимента. Исход неизвестен – эта история не закончилась.