ГПУ объединяет дела: К коррупции и расстрелу Майдана может быть причастна одна группировка Януковича
ГПУ объединяет производства по экономическим преступлениям Януковича и расстрелу Майдана.
Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко, передает "112 Украина".
"Сейчас уже расследуется уголовное производство по ст. 255 УК Украины (создание организованной преступной группировки). Мы сейчас все эпизоды, связанные и с расстрелами активистов на Майдане, и с экономическими преступлениями, объединяем в единое производство. И есть все основания утверждать, что именно эта преступная группировка, которую возглавлял Виктор Янукович, и занималась массовыми экономическими преступлениями, а также непосредственно преступлениями против активистов Майдана", - заявил Куценко.
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"Я думаю, что в ближайшее время вы будете уведомлены о том, что ГПУ вручает подозрения непосредственно лицам, причастным к деятельности этой преступной группировки, которую возглавлял Виктор Янукович. Там будут достаточно известные личности для общества, сейчас я не буду объявлять их фамилии. То есть у нас сегодня есть все основания утверждать, что это были не просто отдельные указания кого-то против активистов Майдана, а эти действия осуществлялись в составе организованной преступной группировки", - подчеркивают в прокуратуре.
По словам Куценко, документы будут переданы в суд в ближайшее время.
"Я думаю, что это будет в ближайшее время. В ближайшее время, неделю-две, у нас будут вручены дополнительные подозрения по ст. 255, документы будут готовиться к передаче в суд", - отметил он.
Ранее УНИАН сообщал, что адвокаты Виктора Януковича не делают реальных шагов для того, чтобы их подзащитный был допрошен.
Также, Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин уверяет, что дело о расстреле Небесной сотни на Майдане фактически расследовано.