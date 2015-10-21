ГПУ объединяет дела: К коррупции и расстрелу Майдана может быть причастна одна группировка Януковича

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Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко, передает "112 Украина".

"Сейчас уже расследуется уголовное производство по ст. 255 УК Украины (создание организованной преступной группировки). Мы сейчас все эпизоды, связанные и с расстрелами активистов на Майдане, и с экономическими преступлениями, объединяем в единое производство. И есть все основания утверждать, что именно эта преступная группировка, которую возглавлял Виктор Янукович, и занималась массовыми экономическими преступлениями, а также непосредственно преступлениями против активистов Майдана", - заявил Куценко.

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"Я думаю, что в ближайшее время вы будете уведомлены о том, что ГПУ вручает подозрения непосредственно лицам, причастным к деятельности этой преступной группировки, которую возглавлял Виктор Янукович. Там будут достаточно известные личности для общества, сейчас я не буду объявлять их фамилии. То есть у нас сегодня есть все основания утверждать, что это были не просто отдельные указания кого-то против активистов Майдана, а эти действия осуществлялись в составе организованной преступной группировки", - подчеркивают в прокуратуре.

По словам Куценко, документы будут переданы в суд в ближайшее время.

"Я думаю, что это будет в ближайшее время. В ближайшее время, неделю-две, у нас будут вручены дополнительные подозрения по ст. 255, документы будут готовиться к передаче в суд", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что адвокаты Виктора Януковича не делают реальных шагов для того, чтобы их подзащитный был допрошен.

Также, Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин уверяет, что дело о расстреле Небесной сотни на Майдане фактически расследовано.