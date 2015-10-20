Украинские богословы обменяются опытом с учеными из пяти стран мира

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, подписание договоров состоялось сегодня в столичном «Украинском доме» на международной конференции по случаю 400-летия Киевских духовных школ.

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В частности, договора о сотрудничестве были подписаны с Богословским институтом имени преподобного Иоанна Дамаскина Баламандского университета (Ливан), Тбилисской духовной академией (Грузия), Богословским факультетом Софийского университета имени святого Климента Охридского (Болгария), Церковной академией города Салоники (Греция) и Православным богословским факультетом Прешовского университета (Словакия).

«Надеемся, что благодаря нашему сотрудничеству образовательные стандарты, которые существуют в Поместных Православных Церквях, будут дополнять друг друга. Это имеет особую важность как для становления богословской науки в православном мире в целом, так и для украинского богословия в частности. Благодаря заключенным соглашениям студенты и преподаватели смогут лучше узнать друг друга. Также это будет способствовать созданию единого богословского пространства в мировом православии», – отметил проректор КДАиС по научно-богословской работе Владимир Бурега.

Также на конференции, организованной КДАиС, при подписании соглашения о сотрудничестве с Церковной академией Салоник была утверждена программа обмена студентами в рамках образовательного проекта ЕС “ERASMUS”.

21 октября работа конференции продолжится в пяти тематических секциях на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в учебных корпусах КДАиС (№63, 64). Всего на конференции будут представлены более 50 докладов.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в XII Международной конференции «Киевская духовная академия в мировой семье богословских учебных заведений» принимают участие историки, богословы, ученые, исследователи, археологи из Украины, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Ливана, Молдовы, России, Румынии, Сербии и Словакии.