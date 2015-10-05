Большинство украинцев ожидает углубления экономического кризиса в стране - опрос

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Только 6,9% жителей Украины считают, что в 2015 году кризис закончится и начнется экономический рост.

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При этом 23,1% респондентов считают, что кризис перестанет углубляться, но экономика до конца года будет в состоянии застоя, 33,8% – что кризис будет углубляться, но катастрофических последствий не будет, 23,1% – что произойдет коллапс экономики.

Как отметили эксперты Центра Разумкова, по сравнению с маем 2015 года сентябрьский опрос показал, что меньше стало как оптимистов (тех, кто считает, что в этом году начнется экономический рост) – их доля уменьшилась с 10,4% до 6,9%, так и «крайних пессимистов» (тех, кто придерживается мнения, что произойдет коллапс экономики) – их доля снизилась с 26,1% до 23,1%.

Однако увеличилось количество «умеренных пессимистов» (кто считает, что экономический кризис будет углубляться, но катастрофических последствий не будет) – их количество возросло с 27,1% до 33,8%.

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Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 12 по 19 сентября. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.