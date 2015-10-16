Украина присоединится к наиболее масштабным учениям НАТО

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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"В течение 19-28 октября военно-транспортный самолет Ил-76МД будет привлечен к отработке совместных задач с НАТО по сценарию воздушной фазы обучения на территории Италии и Испании", – рассказали в пресс-службе.

Добавим, "Trident Juncture-2015" - крупнейшие и самые амбициозные учения Альянса в течение последнего десятилетия. Они будут проводиться октябре-ноябре в Италии, Португалии и Испании. В учениях примут участие около 36 тысяч военнослужащих из 30 стран мира. Целью "Trident Juncture" является демонстрация повышенного уровня боеготовности НАТО и ее способности реагировать на новые вызовы безопасности.