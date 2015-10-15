Краматорск посетит легендарный украинский офицер Юлий Мамчур

Командир 204-й бригады тактической авиации Юлий Мамчур стал известен после прошлогодних событий в Крыму, когда убедил военнослужащих своей воинской части о необходимости быть верным присяге ("Присягу дважды не дают"), сообщает kramatorsk.info.

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Марш безоружных украинских военнослужащих под командованием Юлия Мамчура против вооруженных до зубов российских оккупантов навсегда вошел в историю Украины как символ мужества и верности долгу. Ожидается, что в Краматорске Юлий Мамчур посетит некоторые промышленные предприятия, а затем встретится с горожанами в ДК и Т НКМЗ (центральный вход, холл 2-го этажа). Начало встречи - в 17 часов.