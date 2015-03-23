Мамчур: В Крыму не дождались приказа стрелять

Об этом в эфире телеканала Интер рассказал народный депутат, украинский военный лётчик 1-го класса, полковник Воздушных сил Украины, командир 204-й бригады тактической авиации в Крыму Юлий Мамчур, .

“Командиры должны были получить письменный приказ. Все местные военный городки расположены по соседству с гражданским населением. Открывая огонь по зеленым человечкам, любой рикошет мог попасть людей. Приказа так и не поступило”, - рассказал Мамчур.

Читайте такжеМамчур: 3,5 дня меня пытались заставить предать Украину

По его словам, он звонил начальнику Генштаба генералу Ильину и его заместителям, однако письменных распоряжений обороняться так и не получил.

“Я звонил начальнику генштабу Ильину, он сказал, что заболел и не может. Все руководство армейское было в Крыму, их обязанность была принять решение, а они приняли решение перейти на российскую сторону”, - вспоминает полковник.