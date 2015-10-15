Россия отправляет на Донбасс очередной "гумконвой"

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Ростовской области завершилось формирование 41 колонны МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Ее выход из Донского спасательного центра МЧС России состоится утром 15 октября 2015 года", - сообщили в сообщении.

Отмечается, что всего на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей отправятся свыше 100 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом более 1100 тонн.

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"Основную массу груза составляют продукты питания (консервы, крупы, чай, соль), предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, пожарное оборудование и медикаменты", - отметили в МЧС.

Ранее УНИАН сообщал, что грузовые автомобили МЧС с так называемой "гуманитарной помощью" для Донбасса отправились из подмосковного Ногинска в Ростовскую область, где формируют 41-ю автоколонну.