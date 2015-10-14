Власть ничего не делает для бойцов, которые возвращаются с фронта - Корбан

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"Государство не просто ничего не делает для этого, а у государства нет даже специального органа, который должен заниматься этими людьми. Мы получаем с вами, есть такой термин после Второй мировой войны, так называемое "потерянное поколение". То есть люди, которые прошли фронт, не просто брошены, не говоря уже, не дай Бог, об искалеченных людях, они даже не могут себя найти в этой жизни", - считает Геннадий Корбан.

По мнению политика, через непомощь государства, у этих людей изменилась психика и мировоззрение.

"Фактически эти люди остались сам на сам с мирной жизнью, с которой их вырвали и к которой они не приспособлены", - подчеркнул он.

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Корбан считает, что власть издевается над участниками АТО.

"Я не хочу говорить о государстве, это просто издевательство. Сегодня есть достаточно гражданских организаций, которые взяли на себя эту функцию, в том числе и благотворительных фондов, основанных даже бизнесменами, которые занимаются этими людьми. Служба социальной защиты, у нее есть безусловно какая-то база, но в ней нет людей, которые воевали. В основном там присутствуют те слои населения, которые там на учете годами. Я вас уверяю, что там уже много людей, которых не существует, это просто еще один способ зарабатывания денег", - говорит председатель политсовета "УКРОПа".

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По его словам, люди, которые прошли войну, в основном обращаются к активистами и волонтерами.

"Они занимаются трудоустройством этих людей, социальной реабилитацией, психологической и просто оказывают им материальную помощь", - подытожил Геннадий Корбан.