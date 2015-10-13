У Ахметова пытаются отсудить шахту

Об этом свидетельствуют материалы дела, опубликованные в Государственном реестре судебных решений, пишет "Экономическая правда".

Читайте такжеУкраина возобновила реверс газа из Польши

Ответчики по делу - Министерство энергетики и угольной промышленности и ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит".

Сообщается, что суд открыл производство 31 августа. В качестве третьего лица по ходатайству "Центрэнерго" к процессу привлекли и госпредприятие "Ровенькиантрацит", которое передало ДТЭК свое имущество по договору концессии.

Причиной ходатайства стало то, что у компании есть долги перед ГП "Ровенькиантрацит" на общую сумму 67,3 млн гривен. При этом по договору цессии право требования долга перешло к вновь созданному ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит". Эта же сумма фигурирует в деле о банкротстве "Центрэнерго", которое также рассматривается в Хозсуде Киева.

На следующее судебное заседание 21 октября суд обязал Минэнерго предоставить копии текстов Концессионного договора и других документов, подписанных 1 декабря 2011 года.

Издание сообщает, что ДТЭК и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 1 декабря 2011 года подписали договоры о концессии целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит" сроком на 49 лет.

Управлять имуществом государственных угольных предприятий стали компании ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК Свердловантрацит".

Добавим, что "ДТЭК Ровенькиантрацит" находится в Луганской области на территории, непідконтрольной украинской власти. Предприятие добывает антрацитовый уголь, востребованный на украинских ТЭС.