В Симферополе собираются установить памятник в честь оккупации Крыма

Об этом пишут "Известия".

"У России и Крыма - общая история, единый народ, а сейчас еще и путь развития, который мы проходим вместе. Мы не зря выбрали Симферополь - город находится в центре полуострова и издавна объединяет Россию и Крым. К тому же у многих начало путешествия по Крыму начинается именно с Симферополя, там расположен аэропорт", - подчеркнула сопредседатель центрального штаба "Объединенного молодежного фронта" Ксения Гусева.

Шлямин отметил, что проект в течение октября будет отправлен на согласование в правительство Российской Федерации, а установка намечена на 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Крым и Севастополь аннексированы Россией 20 февраля 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила эту дату началом временной оккупации полуострова.