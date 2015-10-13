В Симферополе собираются установить памятник в честь оккупации Крыма
07:27, 13 октября 2015Общество
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По словам лидера общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николая Шлямина, в оккупированом Симферополе будет установлен памятник в честь аннексии Крыма представляющий собой открытую книгу со словам "Нас не победить, нас не разнять, историю Крыма нам вместе писать", которую держат фигуры русского, украинца и татарина.
REUTERS
Об этом пишут "Известия".
"У России и Крыма - общая история, единый народ, а сейчас еще и путь развития, который мы проходим вместе. Мы не зря выбрали Симферополь - город находится в центре полуострова и издавна объединяет Россию и Крым. К тому же у многих начало путешествия по Крыму начинается именно с Симферополя, там расположен аэропорт", - подчеркнула сопредседатель центрального штаба "Объединенного молодежного фронта" Ксения Гусева.
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Шлямин отметил, что проект в течение октября будет отправлен на согласование в правительство Российской Федерации, а установка намечена на 2016 года.
Как сообщал УНИАН, Крым и Севастополь аннексированы Россией 20 февраля 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила эту дату началом временной оккупации полуострова.
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