Саперы приступят к разминированию Широкино 20 октября

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал представитель Украины по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе по урегулированию войны в Донбассе Евгений Марчук, сообщает 0629.com.ua.

"20 октября мы приступаем к следующему этапу - разминированию. Этот этап не менее тяжелый технологически, чем отвод. Уже идет соответствующая подготовка. Но разминирование зимой не проводится. Земля, когда замерзает, там есть соответствующие правила. Но по Широкино можно успеть разминировать", - рассказал Марчук.

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Однако он заметил, что пока не отведены российские и украинские войска, о работах по разминированию территории не может быть и речи.