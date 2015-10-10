Батальон милиции особого назначения "Харьков" возглавил комбат "Золотых ворот" (фото)

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, 9 октября приказом МВД Украины на должность командира объединенного батальона патрульной службы милиции особого назначения "Харьков" был назначен майор милиции Владимир Проволовский. Представление нового командира личному составу состоялось сегодня.

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Проволовский ранее проходил службу в Вооруженных силах Украины, а также был командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения «Золотые ворота» ГУМВД Украины в городе Киеве.