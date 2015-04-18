Милиция в Харькове расследует факт разрушения двух памятников Ленину

В Харькове милиция начала проверку по факту разрушения двух памятников Ленину в Киевском районе города неизвестными лицами.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сведения по данным фактам внесены в Единый журнал правонарушений.

В милиции отметили, что сейчас правоохранители проводят оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ним.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью не установленные пока лица свалили два памятника Ленину. Так, около 23.00 группа из нескольких десятков человек проникла через забор на территорию учебного заведения и свалила памятник. Около 00:00 группа неизвестных молодых людей вошла через ворота на территорию другого вуза и свалила еще один памятник.

11 апреля в Харькове неизвестные свалили три памятника деятелям советской эпохи. Милиция открыла уголовное производство.

Читайте такжеНа главной площади Краматорска снесли Ленина (фото, видео)Справка УНИАН. 9 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики". Законом признаются преступными коммунистический и нацистский режимы.

Согласно закону, отныне в Украине вводится ответственность за пропаганду коммунистического и нацистского режимов и публичное использование их символики.

Также документом устанавливаются процедуры и сроки переименования объектов, носящих "коммунистические" названия (перерегистрация документов для граждан бесплатна).