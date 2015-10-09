Жебривский призывает ввести войска в Коминтерново на Донетчине
16:47, 09 октября 2015Общество
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Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский призывает ввести войска в Коминтерново.
Глава Донетчины призывает ввести военных в Коминтерново / УНИАН
Такое заявление он сделал в эфире "5 канала".
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"Коминтерново находится в так называемой серой зоне, наших подразделений в Коминтерновом нет... Я буду настаивать, чтобы туда ввели военные подразделения украинской армии или Национальной гвардии, потому что это согласно Минским договоренностями это село, которое находится на территории, контролируемой украинской властью, и мы должны обеспечить безопасность наших граждан", - сказал Павел Жебривский.
Как сообщалось, на днях в Коминтерново ворвались около 200 боевиков, ограбили несколько домов и похитили жену директора местной школы. Сейчас она находится в заложниках.
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