Жебривский призывает ввести войска в Коминтерново на Донетчине

Такое заявление он сделал в эфире "5 канала".

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"Коминтерново находится в так называемой серой зоне, наших подразделений в Коминтерновом нет... Я буду настаивать, чтобы туда ввели военные подразделения украинской армии или Национальной гвардии, потому что это согласно Минским договоренностями это село, которое находится на территории, контролируемой украинской властью, и мы должны обеспечить безопасность наших граждан", - сказал Павел Жебривский.

Как сообщалось, на днях в Коминтерново ворвались около 200 боевиков, ограбили несколько домов и похитили жену директора местной школы. Сейчас она находится в заложниках.