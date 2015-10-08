Пьяные боевики "ДНР" напали на село под Мариуполем, похитив проукраинскую активистку

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Донецкой области.

По ее информации, в ходе налета часть нападавших рассредоточилась в лесополосе, другая на автомобилях заехала в село. Боевики узнали у местной жительницы адреса людей, которые занимают активную проукраинскую позицию, после чего одна из женщин была похищена.

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Милиция устанавливает обстоятельства, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Следственным отделом Волновахского райотдела событие предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УК Украины. В настоящее время местонахождение похищеной неизвестно.

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По словам источников мариупольского издания "0629", всего на село напали около 200 вооруженных людей, а бесчинствовали, грабя местных жителей, примерно 60 человек. Разграблено несколько домов, угнан автомобиль. По сообщению других его источников, нападавших было около десятка.

Коминтерново находится на линии разграничения и не находится под полным контролем ни украинской армии, ни боевиков. В декабре 2014 года Верховная Рада передала часть Новоазовского района, куда входит и этот населенный пункт, в состав Волновахского района.