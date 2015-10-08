МВД завершило досудебное расследование по делу экс-главы ГСЧС Бочковского

Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины завершило досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его экс-заместителя Василия Стоецкого.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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«Главным следственным управлением МВД Украины завершено досудебное расследование по уголовному производству по подозрению экс-председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Ему инкриминируют вымогательство неправомерной выгоды лицом, которое занимает особенно ответственное положение, у четырех лиц, и совершение служебных подлогов. Также Бочковскому инкриминируют злоупотребление властью с целью предоставления неправомерной выгоды юридическому лицу», - сказано в сообщении.

В МВД отметили, что действия Бочковского были квалифицированы следователями по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

«Кроме того, следователями осуществлялось досудебное расследование по уголовному производству по подозрению заместителя председателя ГСЧС Стоецкого в совершении вымогательства от двух лиц неправомерной выгоды лицом, которое занимает особо ответственное положение, и в злоупотреблении властью с целью предоставления неправомерной выгоды юридическому лицу», – отметили в МВД.

Ответственность за подобные деяния предусмотрена ч.4 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Действия экс-чиновников нанесли ущерб государству на сумму свыше 6,6 млн. грн, напомнили в ведомстве.

2 октября по поручению прокурора материалы уголовного производства открыты стороне защиты, потерпевшим, представителю гражданского истца, добавили в МВД.

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Как сообщал УНИАН, двух высокопоставленных чиновников ГСЧС задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

На этом заседании правительства Аваков заявлял, что Бочковского и Стоецкого задержали по подозрению в реализации коррупционной схемы в рамках госзакупок.

В марте Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Бочковскому и Стоецкому в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

После выплаты залога оба вышли из СИЗО.